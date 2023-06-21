الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 28.6٪ زيادة فى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية إلى حدود 171 موفدًا عام 2022، مقابل 133 موفدًا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 28.6٪.

كما بلغ إجمالي الموفدون للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2019 ـ 2022) عدد 1250 موفدًا كانت جامعة عين شمس أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من إجمالي أعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 120 موفدًا، تليها جامعة القاهرة بعدد 113 موفدًا، ثم جامعة المنصورة بعدد 101 موفد، ثم جامعة أسيوط بعدد 99 موفدًا، ثم جامعة طنطا بعدد 87 موفدًا، فيما بلغ عدد الموفدين 730 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة. 

وتنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2022، بين مهمة علمية ما بعد الدكتوراه والماجستير: 70 موفداً، بنسبة 40.9٪ من إجمالي الموفدين، ودكتوراه من الوطن: 44 موفدا بنسبة 25.7٪ من إجمالي الموفدين، دكتوراه من الخارج: 40 موفداُ، بنسبة 23.4٪ من إجمالي الموفدين.

كما شملت الدرجات العلمية المراد الحصول عليها أبحاث ما بعد الدكتوراه بعدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين، تدريب عدد 5 موفدين، بنسبة 2.9٪ من إجمالي الموفدين، مشروع أبحاث بعدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين، بعثات إشراف مشترك بعدد 3 موفدين، بنسبة 1.8٪ من إجمالي الموفدين، درجة الماجستير بعدد موفد واحد، بنسبة 0.6٪ من إجمالي الموفدين.

ووزع عدد الموفدين للخارج في مهام علميــة وفقاً لنوع الدراسة لعام 2022، بين الدراسات العملية بعدد 142 موفداً، بنسبة 83٪ من إجمالي الموفدين، والدراسات النظرية بعدد 29 موفداً، بنسبة 17٪ من إجمالي الموفدين.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الموفدين للخارج الاحصاء مهام علمية جامعة عين شمس

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