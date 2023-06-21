فتح مجازر كفر الشيخ مجانًا أمام المواطنين فى عيد الأضحى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن فتح 19 مجزرا لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً، مناشدا المواطنين بعدم الذبح بالشوارع، والالتزام بالتعليمات للحفاظ على نظافة الشوارع.

وعلى جانب آخر نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية شروط الأضحية السليمة، وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، للحصول على لحوم آمنة، للحفاظ على نظافة البيئة من التلوث بدماء الأضاحى، لكونه وسط غير جيد، ويساعد على نقل الأمراض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، واستمرارا فى حملات التوعية والإرشاد، بحضور الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتورة تغريد يونس، والدكتورة صفاء مصطفى، أطباء إرشاد بعمل ندوة إرشادية، واللواء حسن موافى، رئيس مجلس المدينة، وعادل البيلى، والحسينى المزين، وأماني مصطفى، مساعد رئيس مجلس المدينه لشئون الأسرة والسكان.

وتناولت الندوة الإعلان عن فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى للمواطنين مجانا، وتم الحديث عن سلامة اللحوم، والطرق السليمه لتخزينها، والحفاظ على القيمة الغذائية، وتم الحديث عن الأمراض المشتركة مثل السعار والبروسيلا، وطرق الوقاية منها، وتم الرد على استفسارات الجمهور.

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحي المبارك، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز من أجل متابعة الأوضاع التعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما تم إلغاء الإجازات بالقطاع الصحي علي مستوي المحافظة وخاصة في المستشفيات ووضع سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد، فضلًا عن الاهتمام بنظافة الحدائق والمتنزهات العامة والنيلية.