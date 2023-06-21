الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج بوسى ينكر التحريض على سرقة الشيكات من وكيل طليقها بالإكراه

جريدة الدستور

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، في اتهامه بسرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه محررة ضد زوجته من وكيل طليقها، بمنطقة المقطم.

وأنكر المتهم التهمة الموجهة إليه وهي تحريض ثلاثة متهمين على خطف وسرقة الشيكات بالإكراه من المحامي وكيل "فطين" منتج فني- طليق بوسي، مؤكدًا أنه بالفعل كان يبحث مع المبلغ حلولًا للأزمة والتصالح وسداد المبلغ، وليست له علاقة بما ارتكبه باقي المتهمين.

كان "الدستور" قد حصل على صورة من البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين، لتورطهم في خطف شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.

جاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"- طليق المطربة بوسي، تقدم ببلاغ يفيد بتضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، هلالي، ميدو، لاستيلائهما على 14 شيكًا بنكيًا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه، وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي، زوجة المشكو في حقه الأول.

وأوضح المبلغ أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطائهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية المطربة بوسي هشام ربيع منطقة المقطم سرقة شيكات سرقة الشيكات بالإكراه

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مشروعات لتطوير المجرى الملاحى

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

أسامة ربيع: تنفيذ 10 جراجات بقناة السويس وتطوير المدخلين الشمالى والجنوبى

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال المرافق بمنطقة بيت الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله