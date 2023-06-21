زوج بوسى ينكر التحريض على سرقة الشيكات من وكيل طليقها بالإكراه

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، في اتهامه بسرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه محررة ضد زوجته من وكيل طليقها، بمنطقة المقطم.

وأنكر المتهم التهمة الموجهة إليه وهي تحريض ثلاثة متهمين على خطف وسرقة الشيكات بالإكراه من المحامي وكيل "فطين" منتج فني- طليق بوسي، مؤكدًا أنه بالفعل كان يبحث مع المبلغ حلولًا للأزمة والتصالح وسداد المبلغ، وليست له علاقة بما ارتكبه باقي المتهمين.

كان "الدستور" قد حصل على صورة من البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين، لتورطهم في خطف شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.

جاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"- طليق المطربة بوسي، تقدم ببلاغ يفيد بتضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، هلالي، ميدو، لاستيلائهما على 14 شيكًا بنكيًا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه، وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي، زوجة المشكو في حقه الأول.

وأوضح المبلغ أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطائهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين.