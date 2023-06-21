ربيع: 5 شركات لإصلاح وصيانة السفن بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عقب حادثة إيفر جيفن، تمت زيادة مساحة الممر الملاحي من خلال تطوير مشروع القطاع الجنوبي، مضيفاً أن الحوادث التي تحدث في السفن الفترة الماضية عادية بتكون عبارة عن عطل في ماكينة السفينة.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم عمل إحصاء سريع بعد الحادث الأخير لرصد نسبة الحوادث التي تحدث بالقناة، والتي كشفت عن نسبة 0.09% من إجمالي السفن التي تمر بالممر الملاحي من مختلف السفن العالمية المختلفة.

وكشف الفريق أسامة ربيع، كانت هناك 7 شركات موجودة بالهيئة، والتي تستهدف إجراء صيانة وتصليح للسفن بالقناة فقط، وتم انتقاء تلك الشركات والإبقاء على 5 منها فقط.