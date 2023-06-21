الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسامة ربيع: قناة السويس خالية من التلوث.. و3 لنشات لتطهيرها في 3 محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تمتلك ٣ لنشات لمكافحة التلوث وجمع المخلفات السائلة والصلبة، مشيرًا إلى أن هذه المعدات موجودة في محافظات القناة الثلاث: الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وذلك لتطهير مياه القناة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، والذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

وأكد ربيع، أن قناة السويس حاليًا خالية من التلوث تمامًا، مستعرضًا مواصفات اللنشات الثلاثة وهي: 5 أمتار عرض، 107 أمتار غاطس، والسرعة القصوى 12 عقدة.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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