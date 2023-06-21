البرلمان العربي يدين اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم

أدان البرلمان العربي، واستنكر بشدة الاقتحام الذي استهدف مبنى إقامة سفير الجزائر لدى السودان وتخريب محتوياته.

ودعا البرلمان العربي، إلى ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفضه التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، وداعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

وفي وقت سابق أمس حذر وزير الخارجية سامح شكري، من حدوث كارثة إنسانية تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان والدول المجاورة، نتيجة ارتفاع أعداد النازحين من حالة الاقتتال الدائرة هناك، لافتا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 250 ألف مواطن سوداني منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وأعلن شكري إطلاق مبادرة مصرية قطرية مشتركة "لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق، وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية"، مشيرًا إلى استمرار تقديم مصر للمساعدات الطبية والغذائية والنفسية على المعابر الحدودية والتي وصل حجمها إلى 300 طن من المساعدات العاجلة.

خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي نظمته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسعودية وقطر وألمانيا والاتحادين الأفريقي والأوروبي، عبر وزير الخارجية المصري عن قلقه من استمرار الصراع، مما سيؤدي إلى فرار المزيد من السودانيين إلى دول الجوار وزيادة الأعباء الاقتصادية على الدول المجاورة، مشيرا إلى أن عدد السودانيين في مصر كان قد بلغ خمسة ملايين قبل تفجر الصراع.

وتسبب القتال المستمر منذ أكثر من شهرين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نزوح 1.7 مليون شخص داخل السودان وفرار 500 ألف إلى الدول المجاورة.