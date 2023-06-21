الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فيلم تسجيلي".. ضباط الملاحة يشيدون بتطوير قطاع قناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بمحافظة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، فيلم تسجيلي يرصد آراء ضباط الملاحة في تطوير قناة السويس. 

حيث أشاد ضباط الملاحة، بمشروع تطوير القطاع الجنوبى من القناة، والذى يستهدف ازدواج المنطقة لدوره لتسهيل عبور القناة.

وتعقد هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المؤتمر الصحفي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس اليوم محافظة السويس مشروع تطوير القطاع الجنوبي

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