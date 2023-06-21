الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بالتصدي لانتهاكات الاحتلال ووقف الاستيطان

روحي فتوح
روحي فتوح

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأربعاء، إن ما تقوم به عصابات المستوطنين المجرمين من جرائم وعمليات إرهابية وحرق للمنازل والممتلكات، بدعم ورعاية جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي وتحريض من الوزراء الفاشيين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، يهدف الى تنفيذ تطهير عرقي  ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

اعتداءات المستوطنين الإرهابية تتم برعاية وحراسة جيش وشرطة الاحتلال

وأضاف فتوح في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي مارسها المستوطنون ضد المواطنين في قرى وبلدات اللبن الشرقية، والمغير، وسنجل، وترمسعيا، وحوارة، وغيرها من البلدات الفلسطينية، إلى جانب الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصي والاعتداء على المصليين وانتهاك حرية العبادة، إنما تتم برعاية وحراسة جيش وشرطة الاحتلال ووزراء من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وحذر فتوح من أن المخاطر باتت مضاعفة، وأن الدم الفلسطيني أصبح مستباحا، بما قد ينذر بارتكاب مجازر بشعة.

وشدد فتوح على أن المطلوب في ظل الصمت والتقاعس الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني، وانحياز الولايات المتحدة الكامل للإحتلال، توحيد كل طاقات القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية، للتصدي الجماعي لعصابات المستوطنين وحكومتهم الإرهابية العنصرية، ومنعهم من تنفيذ مخططات الضم والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيانٍ لها اليوم، رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير، والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الوطني الفلسطيني المستوطنين الشعب الفلسطيني المستوطنون الاحتلال

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال المرافق بمنطقة بيت الوطن

التحقيق مع طليق بوسى فى قضية ضرب وسرقة أوراق وشيكات من زوجها

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مشروعات لتطوير المجرى الملاحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله