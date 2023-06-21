"النواب" يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي

وافق مجلس النواب نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.

وأشار "عوض الله" إلى مساعي الاتفاق إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الاشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة الى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.



وأكد "عوض الله"، أن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي تأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية، وأن تصديق مصر على هذه الاتفاقية يُعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلي وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة في هذا الشأن.