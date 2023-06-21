الكشف على 758 حالة في قافلة طبية بقرية كفر الحصة بالدقهلية

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية تنشيطية أمس الثلاثاء 20/6/2023 بقرية كفر الحصة نبروه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والغير سارية، حيث تم توقيع الكشف على 758 حالة.

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة في رفع المستوى الصحي والثقافي للمجتمع وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية و محمد البسيوني رئيس مجلس المدينة والدكتورة فاتن الستري مديرة الإدارة الصحية بنبروه.

وكان بيان القافلة المقدمة كالتالي: 150 حالة باطنة، 110 حالات أطفال، 98 حالة جلدية، 42 حالة عظام، 50 حالة أسنان، 110 فحوص معمل، 70 حالة مبادرات الصحة،111 تنظيم الأسرة والنسا، 17 إجمالي الوسائل.

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