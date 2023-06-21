الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مشروعات لتطوير المجرى الملاحى

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن 7 مشروعات جارٍ العمل عليها لتطوير المجرى الملاحي؛ وذلك عن طريق تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشادية، وتطوير وإنشاء 10 جراجات طوارئ، بالإضافة إلى إنشاء 37 قيسونة رباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، وتحسين المدخلين الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح.

وأضاف: وكذا تطوير وتعميق التفريعة الغربية "مرحلة 48" إلى 52 قدمًا، وكذلك تطوير بوغازي بورسعيد الشرقي والغربي، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء تكسيات وتدعيم وحماية المسائية وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحي لقناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس؛ للكشف عن  إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

وتابع "ربيع": إننا نسعى للحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس؛ من خلال تقديم مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية.

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