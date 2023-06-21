الانتهاء من تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.. اليوم

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، من تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفتحت وزيرة التضامن الاجتماعي خطًا ساخنًا مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية، سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي تم التعاقد معها، مطالبة أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقًا لتفويج السفر والطيران.

كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلًا عن وجود الواعظين والواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

من جهته، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات دينية قام بها الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية الدينية حول استخدام التقنيات الحديثة بما ييسر على الحاج فى أداء المناسك المقدسة ومشاركة من وزارة الصحة تناولت أهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح.