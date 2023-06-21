الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل زياد وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة الخانكة لجلسة الدور الأول من شهر يوليو المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين هما، محمد ع ح، ومحمد ا ش؛ لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.

واصطحبه المتهمان إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى أسقطه المتهم الثاني أرضًا وجلس المتهم الأول عليه صوب قدمه ممسكًا يداه حال قيام المتهم الثاني بالإطباق على عنقه بيده، مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول جذب هاتف المجني عليه عنوة وسلمه للمتهم الثاني وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون جنيها كانت بحوزته بعدما هدداه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم أنهيا حياته بالخنق حتى الموت.

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