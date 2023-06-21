6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

نجحت البعثة المصرية للأولمبياد الخاص، في رفع رصيد ميدالياتها في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقامة حاليا بمدينة برلين الألمانية، إلى ١٤ ميدالية متنوعة، بعد إضافة ٦ ميداليات جديدة إلى رصيدها.

واستطاع منتخب مصر لألعاب القوي بقيادة المدير الفني طارق النجار والمدربة إيمان جابر، اقتناص ميداليتان واحدة ذهبية للاعب محمود البهواشي في سباق ٢٠٠ م حرة و برونزية للاعبة آيه نصر في سباق ٢٠٠ م حره ، بينما حقق منتخب السباحة ميدالية ذهبية للاعب ادهم البيلي في سباق ٥٠ م صدر بقيادة مصطفي ماجد المدير الفني وايه مجدي مدربة الفريق.

وحققت اللاعبة محاسن حسن في رفع الأثقال، ٣ ميداليات لوحدها ذهبيتين وفضية، وحقق فريق الفروسية مركزين سادس للاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني بقيادة الدكتور محمد الزيدي المدير الفني وحبيبة رزق مدربة الفريق.

وعلى صعيد الفرق فار منتخب الهوكي علي المنتخب الالماني بنتيجة ٢ / ١، وتلقي هزيمة من منتخب اسبانيا بنتيجة ٤ / ٢.

وناشد الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية جميع الجماهير في مصر والجالية المصرية في برلين، بالوقوف خلف منتخبات مصر، وتشجيعهم ومساندتهم بكل أشكال الدعم الممكنة لبث الروح الحماسية لدي اللاعبين لتحقيق المزيد من الانجازات ورفع شأن مصر بين الدول المشاركة.

البعثة المصرية للأولمبياد الخاص

البعثة المصرية للأولمبياد الخاص

البعثة المصرية للأولمبياد الخاص

البعثة المصرية للأولمبياد الخاص