الأمن العام يضبط 9 تجار مخدرات وسط الزراعات فى 3 محافظات

داهم قطاع الأمن العام، أوكارًا أدارها 9 عناصر إجرامية، بالأراضي الزراعية، للاتجار في المخدرات، وتمكن من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن الدقهلية- القليوبية- الشرقية، قيام 9 عناصر إجرامية لـ6 منهم معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذين من الأراضي الزراعية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما، كمية من مخدر الهيروين، 6 قطع سلاح ناري، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.