الكويت تدين اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيانٍ لها اليوم، رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير، والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي لضرورة تحمل مسئولياته، والتحرك الفوري الجاد لوقف تلك الاعتداءات المستمرة والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وارتفع عدد شهداء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 7 شهداء بجانب عشرات الجرحى.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، الإثنين الماضي، حيث قامت بإطلاق نيران كثيفة في المنطقة الجنوبية لمخيم جنين بمساعدة مروحياتها العسكرية.