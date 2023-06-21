توزيع درجات وعدد أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، لأداء الامتحان في مادة الكيمياء، الأحد المقبل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدرجة الكلية لمادة الكيمياء 60 درجة،

موضحًا أن عدد أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2023، 46 سؤالًا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الامتحان يتضمن 44 سؤال اختيار مابين متعدد" الأسئلة الموضوعية" بـ 56 درجة، لافتة إلى أن يتضمن أيضًا امتحان الكيمياء على سؤالين مقالي بـ4 درجات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد 25 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) اليوم الأربعاء 21/6/2023.

و يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.