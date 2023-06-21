خبير اقتصادي: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، إلى مصر تأتي بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في يناير من العام الجاري، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تعد من أهم الزيارات التي تحدث في الوقت الحالي، خاصةً أن الهند تعتبر من أكبر الدول حول العالم، بالإضافة إلى أن الهند تسعى للدخول إلى دول إفريقيا، وتعتبر مصر المدخل الوحيد لها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تلك الزيارة ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، خاصةً بعد زيارة الرئيس السيسي والتي نتج عنها اتفاق على رفع التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أن ذلك يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري، حيث أن سقف العلاقات سوف يرتفع في كل المجالات، وخاصةً في مجال الصناعة والتجارة وفي مجال النقل البحري.

وأضاف الشافعي أن طول مدة الزيارة إلى 5 أيام نتيجة لزيادة الاتفاقيات والشراكات بين البلدين، بالإضافة إلى أن مصر والهند تتمتعان بتوافق سياسي كبير، وأن الهند هي شريك رئيس في "البريكس"، وللعلاقات المصرية الهندية علاقات عبر العقود، ويجب تفعيل هذه العلاقة وتزويد حجم التبادل التجاري، حيث أن الهند تحب أن تكون شريكًا رئيسيًا، وخاصةً أن مصر خلال هذه المرحلة تعتمد على علاقاتها الثنائية من خلال التعامل بالعملات المحلية، وإذا تم ذلك فإن مصر ستقلل الضغط على الدولار.

وأشار الشافعي إلى أن الهند تأتي في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، وهي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان مع 104 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تؤدي تلك الزيارة إلى إقامة شركات في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى استيراد خامات صناعية من الهند بالعملات المحلية، وهذا سوف ينعش السوق، ومن الممكن أن يحدث تكامل بين الصناعات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقد أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يقوم رئيس وزراء الهند بزيارة إلى القاهرة يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وقال مودى - فى تصريح إنه متحمس للقيام بزيارة دولة إلى مصر هذا البلد الصديق لأول مرة.

وتابع وتعكس هاتان الزيارتان اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا السريعة التطور مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي".وأعرب مودي عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسئولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر.