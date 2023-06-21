الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية لاستقبال العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة، على مدار اليوم، للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكل المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد؛ لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.


وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية "الجزارة" ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها "لحوم- دواجن" وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.


وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة العيد  لتلقى أى شكاوى من المواطنين.


وأضاف محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تمت مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية، والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون "02236431299 -0223640402"، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون "0226840902 -0224823314".


وأشار مدير مديرية الشئون الصحية، إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد؛ للتأكد من نظافتها واستيفائها الاشتراطات الصحية استعدادًا لصلاة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة، كما سيتم تكثيف أعمال مكافحة الحشرات.


وأضاف الدكتور عبد الحليم محمود، مدير مرفق إسعاف القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكل أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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