الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يناقش توفير السلع فى عيد الأضحى.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات، ومنها توقيع مصر اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية لتعيينها مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، بجانب مشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة توافر السلع الغذائية في الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة، ومراقبة الأسواق، وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي، والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

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