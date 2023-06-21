تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بدعم من عمليات بيع للمتعاملين الأجانب المؤسسات والأفراد، تلك التى قابلتها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية بدعم من عمليات شراء من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب على الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 27. 0%، بما يعادل 48 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 17873.89 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 66. 0%، بما يعادل 24 نقطة، ليصل إلى مستوى 3650.24 نقطة.

وقفز المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 42. 0%، بما يعادل 24 نقطة، ليصل إلى مستوى 5375.38 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 330 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 173.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 15.4 ألف صفقة بيع وشراء.