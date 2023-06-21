الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوارئ فى المحافظات استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفورى وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية. 

وشدد آمنة، على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي، مع ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر والتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكل العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة، لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل معهم على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

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