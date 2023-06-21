"المتحدة" تستضيف نويل روبرتسون فى زيارة إلى المتحف المصرى الكبير

استضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المؤثر الشهير نويل روبرتسون، في زيارة إلى المتحف المصري الكبير خلال زيارته التي يقوم بها إلى مصر خلال الفترة الحالية والتي تشهد متابعة عالمية.

وحرص نويل روبرتسون على التواجد في عدد من الأماكن السياحية منها المتحف المصري الكبير مع عدد من شباب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط فرحة كبيرة.

وحرض روبرتسون على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلًا: "شكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتواجدي معهم في هذا اليوم الرائع وشكرًا لشعب مصر".