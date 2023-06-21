الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة 45 يومًا

حبس
حبس

جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس 3 متهمين 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها. 

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

محكمة الجنايات المختصة بنشر أخبار كاذبة

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