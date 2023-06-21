لليوم الثالث على التوالي.. تراجع أسعار النفط عالميا

تواصل أسعار النفط خسائرها عالميا لليوم الثالث على التوالي، على خلفية ارتفاع الدولار بفضل انتعاش سوق الإسكان الأمريكية، بينما استمرت مخاوف الطلب خشية ألا يكون التحفيز النقدي في الصين كافيا لإنعاش النمو.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.69 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.06 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن بناء المنازل في الولايات المتحدة ارتفع في مايو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، وزادت تصاريح البناء، ما يشير إلى أن سوق الإسكان تعافى بعد أن تأثرت برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.