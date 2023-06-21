الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: الاتفاق تم بين الطرفين.. "زياش" نصراوي حتى عام 2026

زياش
زياش

أكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، انتهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش لنادي النصر السعودي خلال الساعات المقبلة.

ونشر على حسابه الرسمي بـ“تويتر”، أن الاتفاق تم بين نادي تشيلسي الإنجليزي والنصر السعودي على انتقال زياش للأخير.

وأشار رومانو، إلى أن اللاعب سيمضي على عقد انضمامه للنصر حتى عام 2026.

وسينضم زياش إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو في نادي النصر، ليمثل أول القادمين من أوروبا للنادي هذا الصيف.

وتراجع تأثير زياش في تشيلسي، العام الماضي، خاصة مع تعاقد "البلوز" مع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، ليبدأ بالبحث عن ناد للانتقال له.

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي حتى يونيو عام 2025.

وشارك صاحب الـ30 عامًا هذا الموسم مع تشيلسي في 24 لقاء ولم يسجل أي أهداف.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 107 مباريات بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل لتشيلسي.

المغربي حكيم زياش زياش حكيم زياش النصر النصر السعودي

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