رومانو: الاتفاق تم بين الطرفين.. "زياش" نصراوي حتى عام 2026

أكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، انتهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش لنادي النصر السعودي خلال الساعات المقبلة.

ونشر على حسابه الرسمي بـ“تويتر”، أن الاتفاق تم بين نادي تشيلسي الإنجليزي والنصر السعودي على انتقال زياش للأخير.

وأشار رومانو، إلى أن اللاعب سيمضي على عقد انضمامه للنصر حتى عام 2026.

وسينضم زياش إلى الأسطورة كريستيانو رونالدو في نادي النصر، ليمثل أول القادمين من أوروبا للنادي هذا الصيف.

وتراجع تأثير زياش في تشيلسي، العام الماضي، خاصة مع تعاقد "البلوز" مع عدد من اللاعبين في خط الهجوم، ليبدأ بالبحث عن ناد للانتقال له.

Understand Al Nassr have reached full verbal agreement with Hakim Ziyech to join the club. Personal terms agreed. 🚨🟡🔵🇸🇦



Ziyech will sign until June 2026, if all goes to plan.



Agreement reached also with Chelsea, waiting to prepare, check then sign contracts.



Here we go! 🇲🇦 pic.twitter.com/wywVV8cocB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي حتى يونيو عام 2025.

وشارك صاحب الـ30 عامًا هذا الموسم مع تشيلسي في 24 لقاء ولم يسجل أي أهداف.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 107 مباريات بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل لتشيلسي.