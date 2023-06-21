السيطرة على حريق داخل كابينة كهرباء فى الهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل كابينة كهرباء في منطقة الهرم.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من كابينة كهرباء في الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق نشب داخل كابينة كهرباء بجوار أحد المحلات بمنطقة بشارع عبد العزيز الشافعي بالهرم.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداده المحلات المجاور، وحاصرت مصدر النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.