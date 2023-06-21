بعد قليل.. طرح الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" على منصة WATCH IT

تطلق منصة WATCH IT الرقمية بعد قليل الحلقات الأولى من مسلسل «ريفو 2» بطولة الفنان أمير عيد وعدد كبير من النجوم الشباب وضيوف الشرف بعد حملة ترويجية خلال الأسابيع الماضية عقب انتهاء التصوير ودخول العمل المونتاج والمكساج.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

وتعرض المنصة الحلقات على مدار الأسابيع القادمة صباح كل أربعاء ضمن خريطتها لضخ محتوى حصري من إنتاجاتها الأصلية حيث حققت أعمالها مؤخرا نجاحا كبيرا.

وخلال الأيام الماضية طرحت منصة WATCH IT الإعلان الرسمي لمسلسل ريفو 2 وظهر خلال البرومو أمير عيد وهو يغني وسط الجمهور، وتستعيد فرقة ريفو ذكرياتها في التسعينيات، وظهر أيضًا صراع المنتجين على تحويل فرقة ريفو إلى عمل فني.

وفي الجزء الثاني من “ريفو”، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض الزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

"ريفو" بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبًا على منصة watch it.



