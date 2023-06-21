الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قليل.. طرح الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" على منصة WATCH IT

ريفو
ريفو

تطلق منصة  WATCH IT الرقمية بعد قليل الحلقات الأولى من مسلسل «ريفو 2» بطولة الفنان أمير عيد وعدد كبير من النجوم الشباب وضيوف الشرف بعد حملة ترويجية خلال الأسابيع الماضية عقب انتهاء التصوير ودخول العمل المونتاج والمكساج.

 

مسلسل ريفو الجزء الثاني 

وتعرض المنصة الحلقات على مدار الأسابيع القادمة صباح كل أربعاء ضمن خريطتها لضخ محتوى حصري من إنتاجاتها الأصلية حيث حققت أعمالها مؤخرا نجاحا كبيرا.

 

وخلال الأيام الماضية طرحت منصة WATCH IT الإعلان الرسمي لمسلسل ريفو 2 وظهر خلال البرومو أمير عيد وهو يغني وسط الجمهور، وتستعيد فرقة ريفو ذكرياتها في التسعينيات، وظهر أيضًا صراع المنتجين على تحويل فرقة ريفو إلى عمل فني.

 

وفي الجزء الثاني من “ريفو”، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض الزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

 

"ريفو" بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبوالروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبًا على منصة watch it.


 

مسلسل ريفو الجزء الثاني مسلسل ريفو ريفو ريفو الجزء الثاني منصة watch it

الأكثر قراءة

رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة

الرئيس السيسى يتوجه إلى باريس للمشاركة فى قمة "ميثاق التمويل العالمى"

تقارير: إمكانات مصر تؤهلها لتوفير احتياجات أوروبا من الهيدروجين الأخضر

بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة "الصحة" لتأمين احتفالات عيد الأضحى طبيًا

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 21 يونيو 2023

أبرز فعاليات الكنيسة الارثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة