روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات أوكرانية بدون طيار فوق موسكو

ذكرت وكالة تاس الروسية، نقلًا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق موسكو الجديدة ومقاطعة موسكو بواسطة الجيش الروسي.

وأشار المصدر إلى أن وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي تمكنت من إسقاط 3 طائرات بدون طيار في موسكو الجديدة، في حقل بالقرب من قرية لوكينو، وكذلك في منطقة انتشار فرقة تامان في ريف العاصمة.

وأضاف المصدر أن الطائرات سقطت دون أن تتسبب بأي أضرار على الأرض، موضحًا أنه سيتم إرسال حطام هذه المسيرات للفحص.

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرتين دون طيار، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات.

وأضاف المسئول الروسي، عبر منشور على موقع تيليجرام، أن مسيرتين سقطت صباح اليوم عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية نتيجة الاعتراضات العسكرية، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

الأمن الروسى يحذر من خطر حصول الإرهابيين على أسلحة إشعاعية وكيميائية

وفي وقت سابق من اليوم، حذر نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إيجور سيروتكين، من وجود تهديد حقيقي بحصول منظمات إرهابية على فرصة لحيازة وسائل تدمير إشعاعي وكيميائي.

وقال سيروتكين- في مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء هيئات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، الثلاثاء: "نلاحظ ظهور تهديد حقيقي بأن تصبح المنظمات الإرهابية قادرة على حيازة وسائل التدمير الإشعاعي والكيميائي".

وأعرب المسئول عن ثقة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بأن حاجة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير منسقة لمواجهة محاولات المنظمات الإرهابية الدولية استخدام أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافي والأسلحة الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة.