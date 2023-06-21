الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات أوكرانية بدون طيار فوق موسكو

اسقاط طائرات
اسقاط طائرات

ذكرت وكالة تاس الروسية، نقلًا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق موسكو الجديدة ومقاطعة موسكو بواسطة الجيش الروسي.

وأشار المصدر إلى أن وسائط الحرب الإلكترونية بالجيش الروسي تمكنت من إسقاط 3 طائرات بدون طيار في موسكو الجديدة، في حقل بالقرب من قرية لوكينو، وكذلك في منطقة انتشار فرقة تامان في ريف العاصمة.

وأضاف المصدر أن الطائرات سقطت دون أن تتسبب بأي أضرار على الأرض، موضحًا أنه سيتم إرسال حطام هذه المسيرات للفحص.

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرتين دون طيار، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات. 

وأضاف المسئول الروسي، عبر منشور على موقع تيليجرام، أن مسيرتين سقطت صباح اليوم عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية نتيجة الاعتراضات العسكرية، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

الأمن الروسى يحذر من خطر حصول الإرهابيين على أسلحة إشعاعية وكيميائية

وفي وقت سابق من اليوم، حذر نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إيجور سيروتكين، من وجود تهديد حقيقي بحصول منظمات إرهابية على فرصة لحيازة وسائل تدمير إشعاعي وكيميائي.

وقال سيروتكين- في مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء هيئات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، الثلاثاء: "نلاحظ ظهور تهديد حقيقي بأن تصبح المنظمات الإرهابية قادرة على حيازة وسائل التدمير الإشعاعي والكيميائي".

وأعرب المسئول عن ثقة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بأن حاجة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير منسقة لمواجهة محاولات المنظمات الإرهابية الدولية استخدام أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافي والأسلحة الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

طائرات موسكو الجيش الروسي حاكم مقاطعة موسكو الأمن الروسي

الأكثر قراءة

رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة

الرئيس السيسى يتوجه إلى باريس للمشاركة فى قمة "ميثاق التمويل العالمى"

تقارير: إمكانات مصر تؤهلها لتوفير احتياجات أوروبا من الهيدروجين الأخضر

بـ2229 سيارة إسعاف.. خطة "الصحة" لتأمين احتفالات عيد الأضحى طبيًا

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 21 يونيو 2023

أبرز فعاليات الكنيسة الارثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة