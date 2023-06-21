الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توضح حقيقة مقتل 4 أشخاص خلال مداهمة أمنية بأسيوط

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

نفى مصدر أمنى مقطع الفيديو الذى تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعت خلاله إحدى السيدات قيام الأجهزة الأمنية بقتل زوجها وآخرين بأسيوط.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15الجارى قام شخصان بترويع المواطنين، وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط، وأردياه قتيلاً حال استقلالهما مركبة "توك توك"، كما أسفر ذلك عن إصابة شخص آخر وطفلة بطلقات نارية تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة)، وتم ضبط أحدهم بالزراعات المتاخمة لمسكنه ببندر ساحل سليم بأسيوط، وقد أسفرت التحريات عن اختباء باقى المتهمين بمسكن أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وحال وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة.

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المتهمين بارتكاب الواقعة، و3 عناصر إجرامية آخرى (سبق اتهامهم فى قضايا "سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية، مخدرات).

وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية – طبنجة - عدد 28 خزينة – عدد "485" طلقة مختلفة الأعيرة – عدد 8 طربة لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الشابو – كمية من أقراص "التامول" المخدر - مركبة الـ"توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

٤ أشخاص اجهزة الامن 4 أشخاص إجرامية اجتماعي ا أجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

سلماوي لـ"الشاهد": اعتصام وزارة الثقافة كان نموذجًا.. سقط بعده محافظ أسوان الإخواني

مانى يقود السنغال للفوز على البرازيل.. وألمانيا تخسر من كولومبيا وديًا

محمد سلماوى لـ"الشاهد": كنت أشفق على "مرسى" لأنه كان مجبرًا من الجماعة

مشيرة خطاب تثمن اهتمام الشيوخ بتعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية

محمد سلماوى: 30 يونيو كانت ثورة عارمة أشعل المثقفون نيرانها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة