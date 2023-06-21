الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلماوى لـ"الشاهد": الشعب طالب الجيش بإنقاذ البلاد و30 يونيو ضربت مخططات الغرب

الكاتب والروائي محمد
الكاتب والروائي محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الشعب كان يطالب الجيش بإلحاح شديد أن يستجيب لحراكه، ويدعم مطالبه في ثورة 30 يونيو.

 

وأضاف خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “الجيش كان مُطالب بالاستجابة لحراك الشعب”، قائل "لأن لما يكون عندك حرامي ومش قادر تخرجه لازم تطلب البوليس تستعين بقوة قاهرة لطرد الدخيل، ولا توجد قوى سياسية ولا أحزاب تفعل ذلك، المثقفين قاموا بدورهم، والشعب أدرك هذا وطالب الجيش بضرورة إنقاذ البلاد".

 

ولفت إلى أن الكتاب عقدوا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا في اتحاد الكتاب ودعوا وكالات الأنباء الأجنبية، وحضره عدد كبير من الكتاب الكبار وأسماؤهم معروفة في الخارج.

 

وأردف: "قلنا وأوضحنا الصورة لكن لأسباب سياسية، لم تلقى المعلومات ولم تنل حقها في التغطية، لأن الأمريكان واخدين موقف، بل أنهم من طلبوا الإخوان النزول لانتخابات الرئاسة، وبالتالي عزل الإخوان ضرب لمخططاتهم ومخططات أخرى كثيرة خاص بتسوية القضية الفلسطينية بطريقة ترضي إسرائيل".

 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

30 يونيو الغرب مخططات الإخوان

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