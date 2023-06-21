الثلاثاء 20 يونيو 2023
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سلماوي لـ"الشاهد": اعتصام وزارة الثقافة كان نموذجًا.. سقط بعده محافظ أسوان الإخواني

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب والروائي محمد سلماوي

روى الكاتب والروائي محمد سلماوي، كواليس اعتصام وزارة الثقافة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أنه تم تنظيم مظاهرة أمام دار الأوبرا احتجاجًا على فصل الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأضاف “سلماوي” خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوسط الفني والثقافي تجمع عن بكرة أبيه، اعتراضًا على فصل “عبد الدايم” ومحاولات التمكين الإخوانية التي شهدتها الوزارة.

وتابع: قمنا بتنظيم مسيرة من اتحاد الكتاب إلى وزارة الثقافة لننضم إلى الاعتصام، والذي شارك فيه الكثير من القامات بينهم “سيد حجاب، وبهاء طاهر، وفتحية العسال”. 

واختتم: “أصبح منع وزير الثقافة نموذجًا، ورأينا بعده أهالي أسوان عندما تجمعوا أمام ديوان المحافظة ومنعوا المحافظ الإخواني من دخول مكتبه”، معلقًا: “كانت هذه أول معارك التحرير في مصر”.

برنامج الشاهد عتصام المثقفين وزارة الثقافة أسوان نموذج أمام مبنى المحافظة

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