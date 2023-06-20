عضو "القومى للأجور" يستعرض جهود رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

استعرض محمد جبران، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد عمال مصر، جهود المجلس لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه.

وأكد جبران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالجامعات التكنولوجية، لتخريج شباب قادر على مواكبة سوق العمل.

الحد الأدنى للأجور

وأضاف أن الدولة حريصة على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، ولهذا تم رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أسوة بالعام.

تحديات الدولة

وتابع: "التصخم العالمي أثر على مستوى المعيشة داخل وخارج مصر، ولهذا حرصت الدولة على تطبيق رفع الأدنى للأجور غلى جميع القطاعات دون تفرقة".