الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 66 طن مخلفات وتركيب 15 عامود إنارة بقرى المنيا (صور)

حملات نظافة وإصلاح
حملات نظافة وإصلاح وصيانة الإنارة بقري مركز المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقري التابعة لها بالتوازي مع حملات إصلاح وتركيب وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة أسفرت عن رفع 66 طن مخلفات، ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتركيب 15 عامود إنارة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة التابع للوحدات المحلية بقري بني محمد سلطان والبرجاية ونزلة حسين، قامت برفع 66 طنا من المخلفات والتراكمات والأتربة من على جانبي الطريق.

كما تم تمشيط طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية ماقوسة والبربخ والمحولات بجوار البنزينة، وكوم النور وكدوان قبلي وبحري والشوارع بجارحي وعمارات الأوقاف بكدوان والغاز بكدوان وطريق مصر أسوان أمام قرية الحواصلية.

وتم رفع صناديق القمامة بنزلة حسين ونظافة نقاط التجمع بالقرية البرجاية وطريق مصر أسوان الزراعي ومنطقة الترعة الدماريسية والكبري والشوارع الرئيسية، والفرعية بالبرجاية ونقل القمامة إلى الظهير الصحراوي.

وشملت الحملة تحرير 15 إنذارًا بالإشغالات ببني محمد سلطان من أمام طريق الإذاعة والطريق الرئيسي ونقلها للظهير الصحراوي؛ حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض. 

وأضاف عصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، أن قسم الكهرباء بالمجلس تمكن من صيانة وتركيب 15عامود إنارة بطريق مصر أسوان الزراعى بماقوسه وإحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية ليلا.

وأوضح مصطفى الشريف، رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية، أن قسم الكهرباء بالمجلس تمكن اليوم من عمل صيانة لجميع الكشافات المعطلة بقرية صفط اللبن التابعه للوحدة المحلية بقرية البرجاية، وتغير الكشافات التالفة واستبدالها بكشافات اليد، كما تمكن من صيانة العديد من المحولات الرئيسية والفرعية وإصلاح بعض الخلايا التآلفة وتغير البعض منها لتوضيح الرؤية وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

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المنيا رفع 66 طن مخلفات تركيب 15 عامود إنارة حملات بقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا

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