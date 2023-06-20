الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم أطفالا وكبارا، حيث سيتم قبول الدارسين الكبار في برنامج القرآن الكريم بنظام العام الواحد، ونظام العامين، ونظام الخمسة أعوام، بينما سيتم قبول الأطفال بجميع المستويات من المستوى الأول إلى المستوى العاشر.

ويأتي ذلك طبقا للشروط التالية: 
- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالجامع الأزهر، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل.
- لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك.
-الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر بالجامع الأزهر الشريف، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى. 
-الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.
-(بالنسبة للأطفال) يشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم عن خمسة أعوام، ولا يزيد على اثني عشر عامًا. 
على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم ملء نموذج التقديم عبر الرابط التالي، علما بأن الأعداد محدودة والأولوية بأسبقية التسجيل.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن فتح باب التقديم يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

ولفت د. عودة إلى أن التقدم للالتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم للأطفال (بالجامع الأزهر فقط)، من خلال الدخول على هذا الرابط:
https://service.azhar.eg/services/form.aspx?fid=234

والتقدم للالتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم للكبار (بالجامع الأزهر فقط)، من خلال الدخول عبر هذا الرابط:

https://service.azhar.eg/services/form.aspx?fid=235

الجامع الأزهر الشريف رواق القرآن الكريم القرآن الكريم قبول الأطفال

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحى

"التعليم" تكشف حقيقة مد امتحانات الثانوية العامة 2023 ربع ساعة

إقرار الحد الأدنى للأجور الأبرز.. نشاط وزارة التخطيط اليوم

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

برلمانى: بروتوكول تعاون بـ30 مليون جنيه تحت مظلة التحالف الوطنى

حبس 3 عاطلين لسرقتهم محل هواتف محمولة بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام