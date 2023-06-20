أحمد موسى: الإخوان تآمروا مع إسرائيل والاحتلال الإنجليزى ضد مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه قرأ عددًا كبيرًا من الكتب التاريخية التي وثقت بكل حيادية مواقف الإخوان التاريخية.

الإخوان وقت الأزمات

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان عملاء وكانوا يتعاملون مع أعداء الدولة المصرية في الأزمات.

وأضاف في حديثه أن عمالقة الكتابة المصرية أكدوا أن الإخوان كانوا يتعاملون مع إسرائيل والإنجليز، حيث قام جزء منهم بأخذ مجموعة من الأسلحة المصرية لبيعها وشراء المنازل والقصور بدلًا من الدفاع بها عن الوطن من الاحتلال الإسرائيلي.

تآمر الإخوان

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت من قبل مع الاحتلال الصهيوني، ولهذا رسائل الإخوان الوطنية مزيفة والشعب المصري أدرك خيبة آمالهم.