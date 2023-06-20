الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحجز عاطلًا تحرش بسيدة بأحد شوارع المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج اليوم  حجز عاطل 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لاتهامه بالتحرش بسيدة بأحد شوارع منطقة المرج.


وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.


وأقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق بأن المتهم يبدو وأنه كان متعاطى المواد المخدرة لقيامه بالتحرش بها أمام جميع المارة بأحد شوارع منطقة المرج.  


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم عاطلًا بالتحرش بها أمام المارة بأحد شوارع المنطقة، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحرش بسيدة المجني عليها المنطقة النيابة التحقيق أمنية تحرش بسيدة

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحى

محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بعدد من مشروعات "حياة كريمة"

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار الأضاحى لعزوف الناس عن الشراء

"الإسكوا" تعقد اجتماعًا لأعضاء اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين غدًا

المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام