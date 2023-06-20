سفارة الهند تكشف تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي لليوجا بالقاهرة

تنظم سفارة الهند بالقاهرة بالاشتراك مع محافظة القاهرة احتفالات اليوم العالمي التاسع لليوجا غدا الأربعاء الساعة الثامنة صباحًا بحديقة الحرية، الزمالك بالقاهرة.

وفي إطار هذه الاحتفالات يقوم سفير الهند لدى مصر “أجيت جوبتيه” والضيف الرئيس في الاحتفالات اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة قطاع الحدائق المتخصصة (بمحافظة القاهرة) بإلقاء كلمة أمام الحضور.

وسوف يتبع الاحتفالات ممارسة المشاركين لبروتوكول اليوجا المشترك.

تمثل اليوجا هدية ثمينة قدمتها الحضارة الهندية القديمة للعالم، وفقا لبيان للسفارة الهندية بالقاهرة.

وتتعامل اليوجا مع الجوانب الروحية والعقلية والجسدية وبالتالي تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحي، مما يعزز الانسجام بين العقل والروح والجسم.

ولا تسهم اليوجا في تحسين الصحة فحسب ولكنها تعزز أيضا الشعور بالسلام والانسجام وكذلك تحقيق التقدم وتعزز روابط الأخوة، ومع وضع هذه الأهداف في الحسبان، يتم الاحتفال بيوم 21 يونيو باعتباره اليوم العالمي لليوجا بعد تبني القرار الذي اقترحه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برعاية 177دولة بما فيها مصر في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014. ويعد هذا القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بمثابة اعتراف بأهمية وفوائد اليوجا.

وكان الهدف من وراء اتخاذ هذا القرار هو زيادة الوعي بالفوائد القيمة لليوجا والترويج على المستوى العالمي لاعتماد أسلوب حياة صحي وسلمي يعتمد على اليوجا.