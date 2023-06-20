الأهلى يواصل استعداداته لحرس الحدود وانضمام الدوليين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبدالعزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته التي يخوضها على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران انتظام الثلاثي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد عاد لاستئناف تدريباته أمس الأول الأحد على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بداية من لقاء حرس الحدود الذي يجمع الفريقين يوم الخميس القادم والمرحل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏