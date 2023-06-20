الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل زيارته الأولى للقاهرة.. رئيس وزراء الهند: نتطلع لتعزيز الشراكة مع مصر

مصر والهند
مصر والهند

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تطلعه لدفع الشراكة الهندية المصرية خلال مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته المقبلة لمصر.

وأعرب "مودي" في تصريحات لوكالة الأنباء الهندية، عن سعادته بأولى زياراته على الإطلاق لمصر، بدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويصل "مودي" إلى القاهرة يوم السبت المقبل، بعد اختتام زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، في تصريحات له، عن سعادته باستقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي خلال احتفالات عيد الجمهورية الهندية. 

وقال "مودي" إن هاتين الزيارتين في غضون بضعة أشهر عكستا تطور الشراكة بين البلدين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

مصر الهند زيارة رئيس الوزراء الهندي القاهرة

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