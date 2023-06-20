أحمد موسى: أخبار سارة سيُعلن عنها الفريق أسامة ربيع غدًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سيعقد غدًا مؤتمرًا عالميًا للحديث عن قناة السويس.

إيرادات الهيئة

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفريق أسامة ربيع سيزف خلال هذا المؤتمر مجموعة من الأخبار السارة، بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالى.

قناة السويس الجديدة

وأضاف في حديثه، أن الفريق أسامة ربيع سيتحدث عن الأخبار التي تصب في مصلحة الوطن، وسيتحدث عن قناة السويس الثانية التي حرم الإنجليز الرئيس عبدالناصر من تنفيذها، وتم تنفيذها في 2014.