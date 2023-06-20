منافسة شرسة على الإيرادات.. "الدستور" ترصد القائمة الكاملة لأفلام الأضحى

يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي منافسة شرسة بين نخبة كبيرة من نجوم الشباك، على الإيرادات خاصة أن دور العرض السينمائية تستقبل 4 أفلام مصرية دفعة واحدة، تتنوع بين الأكشن والكوميدية والفانتازي، يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية تفاصيل الأفلام.

"بيت الروبي" للنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز

فى مقدمة هؤلاء الأعمال فيلم "بيت الروبي" الذي يقوم ببطولته المجمين كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، وتنطلق أولى عروض فى السينمات بدءاً من غدا الأربعاء الموافق 21 يونيو.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبد العزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيق البطل الأصغر.

ويشارك في بطولة فيلم بيت الروبى نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز، وإخراج بيتر ميمى.

أمير كرارة يعود بـ "البعبع" بعد غياب 4 سنوات

يشارك النجم أمير كرارة، بفيلم "البعبع" في موسم أفلام عيد الأضحى، بعد 4 سنوات من الغياب منذ فيلمه «كزابلانكا» الذي عرض فى 2019.

وتدور أحداث فيلم «البعبع» في إطار رومانسي ممزوج بالأكشن والتشويق، ويجسد خلاله كرارة شخصية «سلطان»، وهو مجرم تائب يحاول الابتعاد عن عالم الجريمة، ويجمعه بعض المواقف بطبيبة صيدلانية، تجسد دورها الفنانة ياسمين صبرى، فى أول تعاون بينهما، ما يدفعه لمحاولة التقرب منها.

ويشارك فى بطولة فيلم البعبع، نخبة كبرةمن الفنانين منهم تارا عماد وشريف دسوقى وحاتم صلاح ومحمود السيسى، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

بوسترات أفلام عيد الأضحى

تامر حسنى ينافس بـ"تاج" أول فيلم "سوبر هيرو"

ينافس الفنان تامر حسنى، بفيلم "تاج" الذي يعتبر أول فيلم «سوبر هيرو» بمقاييس «مارفيل» العالمية.

وتدور أحداث فيلم "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تمامًا بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم، تتمثل فى شخصية "تمارا" وهي مدرسة تربية موسيقية.

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم دينا الشربيني، ساندي، ولاء مرسي، وهالة فاخر، وهو من تأليف وبطولة تامرحسني، وإخراج سارة وفيق.

"مستر إكس" يجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد

يدخل أحمد فهمي المنافسة في موسم عيد الأضحى، بفيلم "مستر إكس"، الذي يجمعه بزوجته النجمة هنا الزاهد، وتدور أحداثه حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر ويمتلك أحمد فهمي شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم والمحافظة على حقوقهم.

يضم فيلم مستر إكس العديد من الفنانين أمام أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أوس أوس، أمير شاهين، والفيلم قصة أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.