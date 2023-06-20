الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل لقاءات وزير الطيران مع ممثلي الشركات العالمية الرائدة فى صناعة النقل الجوى

لقاءات وزير الطيران
لقاءات وزير الطيران

التقى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، اليوم الإثنين، مع ممثلي الشركات العالمية المصنعة للطائرات والمحركات بالمعرض لبحث أوجه التعاون المشترك مع عدد من الشركات الدولية جاء من بينها؛ لقائه مع مجموعة تاليس الفرنسية "Thales Group" المتخصصة في أحدث التقنيات في مجال الطيران المدني بقدرات أكثر أمانًا، وتصنيع المعدات الإلكترونية المبتكرة وتطوير نظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما التقى مع مسئولي كل من شركة "Panasonic Avionics Corporation" الرائدة عالميًا  في مجال أنظمة الترفيه والاتصالات Wi-Fi عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات وتقدم الخدمات الرقمية  للترفيه أثناء الطيران، مما يعزز فرصة شركات الطيران على التفاعل مع ركابها ويخلق تجربة تتمتع بإمكانات عالية الدقة.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في معرض "لوبورجيه" بالعاصمة الفرنسية باريس واستمرارًا للقاءات المهنية الهامة التي يعقدها وزير الطيران المدني والوفد المرافق له مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المُتخصصة في صناعة النقل الجوي للإطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية المتطورة والتصميمات الجديدة في مجال الطيران والفضاء، بالإضافة إلى لقائه مع شركة "Safran Group" باعتبارها مجموعة دولية عالية التقنية تقوم بالتصميمات الداخلية للطائرات  وصناعه  المحركات وأنظمة الترفية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي أن هذه اللقاءات تأتي في ضوء تنمية أوجه التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة الطائرات والمحركات والأنظمة المتطورة فى مجال الوسائل الترفيهيه والاتصالات من أجل تطوير صناعة النقل الجوي بصفة عامة، والاهتمام بتحديث سبل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة لجميع الخدمات المقدمة والتي تركز على الابتكار.

وقال إننا نتطلع باستمرار إلى تحسين تجربة العملاء على متن طائراتنا من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية و عقد الشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال الأمر الذي يخلق لعملائنا تجربة سفر أكثر راحة رفاهية ومزودة بإمكانيات عالية الجودة  لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتلبية توقعات المسافرين المتزايدة باستمرار من خلال المبادرات التي تركز على الابتكار والاستدامة.

 

 

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