الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يُمهل حسين الشحات أسبوعًا لتحديد موقفه من تجديد التعاقد

حسين الشحات
حسين الشحات

قررت  إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب منح حسين الشحات لاعب الفريق الأول، مهلة أسبوعا واحدا، لتحديد موقفه من تجديد تعاقده أو غلق الملف ورحيل اللاعب بشكل نهائي عن الأهلي.

جاء قرار إدارة الأهلي بعد تراجع اللاعب عن اتفاقه مع النادي علي التجديد مقابل 15 مليون جنيه، وتمسك بالحصول علي مليون دولار وإلغاء نسبة المشاركة، وهو ما جعل الإدارة ترفض مماطلة اللاعب، وطلبت منه الحصول علي فترة مناسبة لدراسة عرض الأهلي وحسم مصيره بشكل نهائي.

 وينتهي تعاقد الشحات بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد تعاقده حتي الآن ويقول إن لديه عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، مقابل حصوله علي 2 مليون دولار في صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر مسئول، أن الإدارة رفضت أيضًا، استغلال اللاعب ورقة وكلاء اللاعبين بالحديث عن العروض السعودية والقطرية، خاصة أن الأندية العربية أعلنت أن اللاعب الشحات معروض عليهم، وليس هناك مفاوضات رسمية لضمه.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له في بداية المران، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالإعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق في التجهيز للمرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود.‏

إدارة الأهلي الخطيب تجديد عقد صفقة انتقال حر حسين الشحات

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