الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد إعلان الفائزين.. إليكم أبرز شروط يوسف السباعي للتقدم في مسابقة نادي القصة

يوسف السباعي
يوسف السباعي

منذ تأسيس نادى القصة في سبعينيات القرن الماضى على يد الأديب يوسف السباعي للرواد، قرر إطلاق مسابقة فى القصة لإظهار القصاصين وتمهيد السبيل أمامهم حتى ينشأ منهم جيل جديد يمكن أن يؤدى مهمته فى نهضة القصة وازدهارها.

 

"السباعي" وضع تسعة عشر شرطا للاشتراك فى مسابقة النادي بحسب مقال صحفى وقعه باسمه وصفته كسكرتير لنادي القصة؛ من أبرزها يشترط ألا يكون المتقدم إلى المسابقة عضوا فى نادى القصة، وأن يدفع عشرون قرشا نقدا لاستلام استمارة التقدم بقصصه فى المسابقة، وغيرها من الشروط.

لا يتوفر وصف.

 يذكر أن ضم نادى القصة كل من الأدباء توفيق الحكيم، محمد تيمور، إحسان عبد القدوس، أمين يوسف غراب، محمد عبد الحليم عبد الله، نجيب محفوظ، عبد الحميد جودة السحار، ثروت أباظة، طه حسين، ومحمود تيمور، ومحمد فريد أبو حديد، وعلي أحمد باكثير، ويحيى حقي، وعزيز أباظة،  وعائشة عبد الرحمن، وسهير القلماوي، ومصطفى محمود، وصالح جودت، وهدى جاد، ومحمود السعدني، ورواد الأدب الروائي.

جدير بالذكر أن أعلن نادي القصة نتيجة مسابقة نادى القصة (دورة  الدكتور كمال رحيم) 2022-2023م في الرواية والقصة القصيرة، وذلك بعد غياب.

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ففى مجال الرواية حجبت الجائزة الأولى، وفوز الأديب محمد عباس داوود بالجائزة الثانية، والثالثة للأديب عبدالرحيم درويش، أما مجال القصة القصيرة فقد فاز على الترتيب من الأول إلى الخامس كل من الأدباء "على أحمد حسنين، هالة الله محمد، رحاب فاروق عمر، محمود عبدالحميد ابراهيم، محمد فوزى عفيفى".

ويحصل الفائزون بجانب الجائزة المادية على شهادات تكريم للعشرة الأوائل، ومنح الفائزين عضوية النادى، وذلك فى حفل توزيع الجوائز خلال شهر أغسطس 2023م.

القصاصين يوسف السباعي ادى القصة توفيق الحكيم إحسان عبد القدوس

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