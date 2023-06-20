الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. الجزء الثانى من شهادة محمد سلماوى مع "الباز" على Extra News

محمد سلماوى
محمد سلماوى

يواصل الكاتب والروائي محمد سلماوي، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة إكسترا نيوز، تقديم شهادته حول أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو.

وكان سلماوي، قد كشف في الجزء الأول من الحوار الأسباب التى جعلت الجماعة تدفع بمرشح للرئاسة بعد قرار سابق بعدم الترشح، ودور جون كيرى مسئول العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى فى ذلك، وما الذى قاله محمد مرسى فى اجتماع المثقفين.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

محمد سلماوى أجنحة الفراشة الشاهد 25 يناير الباز

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