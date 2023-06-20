سوزان سند: المجازر الآلية ستفتح أبوابها طوال أيام العيد للجمهور.. والذبح مجانًا

قالت سوزان سند، كبير أخصائيي المجزر الآلي بالبساتين، إن ذبح الأهالي للأضاحي عند الجزارين من عادات المصريين وتكون بحضور أفراد الأسرة والأطفال، ولكن صحيًا الذبح في المجازر الآلية أفضل بكثير وكذلك لجودة اللحوم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المجزر الآلي بالبساتين وكل المجازر بمصر ستفتح أبوابها طوال أيام العيد للجمهور والذبح يكون مجانًا، ويتم توفير المياه والكهرباء والكشف البيطري.

الطبيبات أثبتن تميزهن في الطب البيطري

وأكدت أن الطبيبات أثبتن تميزهن في الطب البيطري، وخاصة في المجازر ومطلوبات فيه، مشيرة إلى أنها لا تخشى من شكل الدم لأنها اعتادت عليه كما أنه ذبح حلال.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.