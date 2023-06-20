الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيد رجب وسلوى محمد علي في ندوة أفلام نادي سينما المرأة (صور)

سيد رجب خلال فعاليات
سيد رجب خلال فعاليات الندوة

أقيمت فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا، بحضور الفنان سيد رجب وسلوي محمد علي وعدد كبير من السينمائيين والجمهور.

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وخلال فعاليات النادي تم عرض فيلم "مالا نراه" إخراج أدهم يحيى ، فيلم "حظ السلاحف"، تأليف وإخراج بثينه الناصرى، فيلم امرأة تطل من النافذة فكرة وإخراج مروة الشرقاوي فيلم (حبيب) تأليف وإخراج شادي فؤاد.

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عقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور، حيث دارت المناقشات بين كلاً من الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد على والمنتج صفي الدين محمود مع صناع الأفلام الجدد أدهم يحيى ومروة الشرقاوي وبثينة الناصري.

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الأوبرا المصرية التنمية الثقافية الفنانة سلوي محمد علي الفنان سيد رجب المركز القومي للسينما الناقد السينمائي إسلام أحمد علي هانى أبو الحسن دار الأوبرا المصرية

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