سيد رجب وسلوى محمد علي في ندوة أفلام نادي سينما المرأة (صور)

أقيمت فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا، بحضور الفنان سيد رجب وسلوي محمد علي وعدد كبير من السينمائيين والجمهور.

وخلال فعاليات النادي تم عرض فيلم "مالا نراه" إخراج أدهم يحيى ، فيلم "حظ السلاحف"، تأليف وإخراج بثينه الناصرى، فيلم امرأة تطل من النافذة فكرة وإخراج مروة الشرقاوي فيلم (حبيب) تأليف وإخراج شادي فؤاد.

عقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور، حيث دارت المناقشات بين كلاً من الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد على والمنتج صفي الدين محمود مع صناع الأفلام الجدد أدهم يحيى ومروة الشرقاوي وبثينة الناصري.