أبرزهم دينا الوديدي وآسيا مدني.. 9 نجوم يحيون حفلات عيد الموسيقى

تنطلق فعاليات مهرجان عيد الموسيقى، مساء بعد غدٍ الخميس، في حديقة الأزهر بالقاهرة.

وتجمع حفلات المهرجان توليفة من أشهر نجوم الموسيقى الشبابية في مصر منهم دينا الوديدي وسمر طارق والوايلي وزياد ظاظا والسودانية آسيا مدني والألمانية إينا ليند وبلقيس.

ويستمر مهرجان عيد الموسيقى على مدار 3 أيام متتالية ويفتح بابه للجمهور من مختلف الأعمار للاستمتاع بعدة فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية.

ويشهد اليوم الأول حفل الافتتاح بحضور سفيري فرنسا وألمانيا في مصر وشخصيات سياسية وثقافية هامة، كما يشهد مشاركة المنظمات الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال البيئة، وينتهي بحفلات مغني الراب زياد ظاظا والمطربة سمر طارق ودي جي ولد.

ويتضمن اليوم الثاني حفلات الفنانة دينا الوديدي والفنانة السودانية آسيا مدني والثنائي الفرنسي المصري دو عود، ويختتم المهرجان يوم السبت المقبل، بحفلات الموزع الموسيقي الوايلي وعازفة العود بلقيس، والدي جي الألمانية إينا ليند.