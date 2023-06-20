توزيع سلع تموينية ولحوم الأضاحي بالمجان بمناسبة عيد الأضحى في جنوب سيناء

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا إن ذكرى 30 يونيو تترك عظيم الأثر الإيجابي الهام في نفوس المصريين لتحول مصر من حالة الفوضى لحالة الاستقرار والأمن والأمان، كما شهدت مصر إنجازات مهمة لم يشهدها التاريخ من قبل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بمجلس مدينة أبو زنيمة، اليوم، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومشايخ وعواقل المدينة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بعقد ندوات توعوية للعاملين والمواطنين، لاستعراض إنجازات 9 سنوات مضت، بالاضافة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع سلع غذائية ولحوم الأضاحي بالمجان للمواطنين بكافة مدن المحافظة، حيث توفير حتى الآن 30 عجلا و10 طن سكر و 10 طن أرز، بالإضافة لبونات للسلع الغذائية الأساسية بالمجان.

وقدم ممثلو قبائل ابوزنيمة خلال اللقاء الشكر للمحافظ لكم الخدمات التي قدمت لأهالي المدينة ووديانها وتجمعاتها البدوية شملت شبكات طرق وخطوط مياه وكهرباء، بالإضافة للتجمعات التنموية الشاملة التي توفر الغذاء وفرص العمل لأهالي المحافظة.

وتفقد المحافظ عدد من إدارات مجلس مدينة أبوزنيمة منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيدا بسرعة الأداء في تأدية الخدمة للمواطنين، كما تفقد بيت ثقافة أبوزنيمة بمقر مجلس المدينة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والمحلات التجارية ووجه بتنوع الأنشطة الخدمية لتلك المحلات تخدم قاطني تلك الوحدات ومنع اية أنشطة قد تسبب ازعاج داخل الكتلة السكنية.

وتفقد المحافظ أيضا الشاطئ العام بالمدينة والكورنيش، ووجه بالبدء في إنشاء شارع 306 بمختلف الأنشطة لخدمة أهالي المدينة والزائرين.